Aaron Ramsey, giocatore della Juventus, ha postato quest’oggi una foto su Instagram in cui si trova a Parigi: i tifosi si sono preoccupati, verrà ceduto?

Il giocatore della Juventus Aaron Ramsey quest’oggi ha postato una serie di foto su Instagram in compagnia della sua famiglia mentre si trovava insieme a sua moglie ed a suo figlio a Parigi. Moltissimi tifosi, dopo aver visto questi scatti postati tranquillamente dall’ex giocatore dell’Arsenal sui social, si sono preoccupati ed hanno pensato, magari avventatamente, che il giocatore potesse essere ceduto già dopo soli sei mesi nella sessione di calciomercato di gennaio.

Tutti coloro che lo hanno pensato possono, per fortuna, stare tranquilli: il ragazzo, approfittando di una serie di giorni liberi da parte della Vecchia Signora, ha deciso semplicemente di compiere una piacevole vacanza in compagnia dei suoi affetti nella capitale della Francia, cercando di ricaricare le pile per tornare pronto e riposato alla ripresa degli allenamenti.

Juventus, Ramsey a Parigi: foto sospetta

Good times in Paris. Thanks for all the birthday messages ❤️

Non c’è nulla da temere quindi per tutti i tifosi della Juventus: Ramsey rimarrà ancora a lungo tra le fila della compagine allenata da Maurizio Sarri.

Nonostante un inizio di stagione caratterizzato da qualche infortunio di troppo, l’approccio al calcio italiano da parte del trequartista 29enne inglese non è stato eccellente come ci si aspettava, complice un minutaggio non particolarmente elevato.

Nella seconda parte di stagione, però, Sarri avrà necessariamente bisogno dell’aiuto di tutti, anche del suo.

