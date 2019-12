Gayà è uno dei tanti nomi che è stato accostato alla Juventus. Il terzino del Valencia sembra però sfumare definitivamente.

José Luis Gayà è uno dei tanti nomi finiti sul taccuino della dirigenza della Juventus. Il terzino spagnolo, di proprietà del Valencia, è stato monitorato per molto tempo dai bianconeri, alla ricerca di un rinforzo in quella zona del campo. Ora però il 24enne sembra allontanarsi in maniera definitiva.

Calciomercato Juventus, Gayà si allontana: “Sto bene al Valencia”

A rendere sempre meno probabile l’ipotesi di un suo approdo in quel di Torino è stato lo stesso classe ’95. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘As’: “Al Valencia sono più che felice. Questa è casa mia, qui ho tutto e ho sempre voluto giocare per questa squadra. Futuro? Non penso a nient’altro che a restare al Valencia per ancora tanti anni“. Dichiarazioni che non sembrano lasciare spazio a dubbi e interpretazioni.

Insomma, la Juventus dovrà con molto probabilmente virare su altri obiettivi. I bianconeri d’altronde, viste le difficoltà messe in mostra in questa prima parte di stagione, potrebbe fiondarsi proprio su un terzino già nel mercato di gennaio. Un mercato che è pronto a riaprire i battenti.

