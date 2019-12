Arrivato in estate dal Psg, Adrien Rabiot non sta convincendo. La Juventus però non vuole affatto privarsi del centrocampista francese.

Arrivato a parametro zero dal Psg, c’erano tante aspettative per Rabiot. Il centrocampista francese erano uno dei giocatori su cui la Juventus puntava di più. Il transalpino sta però trovando pochissimo spazio e ha avuto alcune difficoltà di adattamento sia alla Serie A che agli schemi tattici di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Rabiot non si tocca

Ed è probabilmente per le sue difficoltà che sono iniziate a circolare voci su un suo possibile addio già nel mercato di gennaio, che ormai è sempre più alle porte. Una squadra interessata Rabiot è l’Arsenal, che, visto il recente cambio di allenatore, potrebbe fare qualche cambiamento nella finestra invernale di mercato.

La Juventus però non sembra essere intenzionata a privarsi dell’ex Paris Saint-Germain già nel mese di gennaio. Infatti, secondo quanto svelato dalla stampa britannica, sarebbe stato Paratici in persona a chiudere le porte alla cessione. Insomma, Rabiot, quantomeno al momento, non si tocca. La Juventus avrebbe deciso di dargli ancora tempo per dimostrare le sue qualità.

