Eriksen è un giocatore che da tempo è nel mirino della Juventus. I bianconeri sembrano non voler mollare la pista che porta al danese.

Christian Eriksen è uno dei tanti nomi sul taccuino della dirigenza della Juventus. Il centrocampista danese è un vero e proprio pupillo del direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici. Quest’ultimo non sembrerebbe disposto ad abbandonare l’idea di portare il giocatore del Tottenham in quel di Torino.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri non mollano il danese

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere di Torino’, la Juventus quindi sarebbe pronta per partecipare alla corsa per arrivare a Eriksen. A favorire il tutto potrebbe essere il fatto che il 27enne potrebbe liberarsi a parametro zero. Infatti il suo contratto con il Tottenham scadrà il prossimo giugno e le trattative per il rinnovo sembrano essersi a dir poco arenate.

Il vero ostacolo per i bianconeri potrebbe essere quindi rappresentato dalla concorrenza, rappresentata principalmente dal Real Madrid. Gli spagnoli, secondo quanto svelato da ‘The Sun’, potrebbero giocarsi la carte Bale. Il gallese infatti sarebbe un’esplicita richiesta di Mourinho, allenatore degli Spurs. Insomma, tutto appare comunque in salita. L’unica certezza è che, indipendentemente da Eriksen, nei prossimi sei mesi il centrocampo della Juventus cambierà radicalmente volto.

