Paul Pogba è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. Può essere Mino Raiola la carta giusta per il ritorno del francese?

Il ritorno di Paul Pogba continua a tenere banco in casa Juventus. Il nome del francese accende fantasie e sogni tinti di bianconero. Il transalpino è un vero e proprio sogno di mercato. Difficile un tentativo già a gennaio, ma i piemontesi potrebbero lavorare per tentare l’assalto finale e decisivo durante l’estate.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: l’asso nella manica è Raiola?

A svelare il fatto che le manovre per quello che è stato soprannominato Pogback sarebbero in corso è stato ‘Tuttosport’. Il vero asso nella manica per la Juventus sarebbe il procuratore del centrocampista, ossia Mino Raiola. Quest’ultimo ha infatti degli ottimi rapporti con la Juventus, come dimostrato dai tanti affari conclusi in passato.

il vero ostacolo è però rappresentato dal Manchester United, proprietario del cartellino. Gli inglesi infatti non sembrano essere intenzionati a cedere il calciatore. insomma, il lavoro per arrivare al ritorno di Pogba potrebbe essere ancora lungo e tortuoso. La Vecchia Signora però sembra volerci provare e arrivare all’obiettivo.

