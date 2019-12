Paul Pogba è sempre nei pensieri della Juventus. E ora, stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri potrebbero avere una concorrente in meno.

Paul Pogba. Un nome che stuzzica ancora la fantasia di molti club. Tra questi club sembra esserci sempre e comunque la Juventus. L’ipotesi del ritorno del francese in quel di Torino non sarebbe infatti mai tramontata. I bianconeri monitorano da tempo la situazione con attenzione, studiano piani e strategie per arrivare al centrocampista attualmente in forza al Manchester United.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: il Real Madrid scarica il francese

Per di più, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, la Vecchia Signora potrebbe avere la strada definitivamente spianata. Infatti, secondo quanto svelato da ‘As’, il Real Madrid, da tempo interessato a Pogba, avrebbe deciso di virare su Fabian Ruiz. I blancos sarebbero pronti a offrire 70 milioni di euro per il centrocampista del Napoli, ma anche a puntare e a valorizzare Federico Valverde, classe ’98 e che gioca nello stesso ruolo del buon Paul.

Insomma, tutto sembrerebbe delinearsi verso un possibile ritorno a Torino per vestire per la seconda volta in carriera la maglia bianconera. I segnali ci sono. La mossa decisiva però dovrà farla ovviamente la Juventus, che dovrà decidere se puntare o meno sul Pogback. A gennaio ci potrebbero già essere le prime risposte.

