Cristiano Ronaldo al Psg potrebbe essere più di un rumor di calciomercato Juventus: i parigini preparano un ingaggio stellare. Il doppio colpo è pronto.

I tifosi della Juventus già tremano alla possibilità che Cristiano Ronaldo cambi maglia, lasci i bianconeri di Torino ed approdi al Psg. Le ultimissime news di calciomercato parlano di un CR7 che potrebbe andare tra le fila dei parigini che, dal canto loro, non solo offrirebbero un sontuoso indennizzo per il costo del cartellino alla Vecchia Signora, ma ricoprirebbero d’oro anche il portoghese.

Insieme a lui, inoltre, raggiungerebbe la capitale dei francesi anche un altro vero e proprio top player nonché suo ex compagno di squadra quando il ragazzo vestiva la maglia del Real Madrid: stiamo parlando di Modric.

Ronaldo al Psg, Calciomercato Juventus: dettagli offerta

Al momento questa però non è soltanto l’unica via, l’unica pista che sarebbe pronto a percorrere Jorge Mendes: al contrario, l’agente del ragazzo portoghese starebbe vagliando anche altre ipotesi che hanno una sola cosa in comune: una montagna di milioni di euro d’ingaggio per Cristiano Ronaldo.

Non solo Paris Saint-Germain, quindi, per l’attaccante 33enne, ma stando alle ultimissime news, ancora tutte da confermare, ci sarebbe anche l’interesse molto forte da parte del Manhester United che starebbe pensando a lui per un clamoroso quanto gradito ritorno.

Più esotiche, ed al momento improbabili, sono le vie che portano al Qatar oppure agli Emirati Arabi, nazioni che tuttavia sarebbero pronte ad accoglierlo come un vero e proprio re.

