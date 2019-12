Miralem Pjanic ha deciso di chiedere scusa ai tifosi della Juventus che sicuramente avranno gradito le grandi parole di umiltà del calciatore bosniaco.

Ai Globe Soccer Awards, in onda in diretta su Sky Sport, ha sottolineato: “Maurizio Sarri è un allenatore diverso rispetto a Massimiliano Allegri, ha una mentalità diversa. L’importante però per noi è cercare di vincere trofei come abbiamo sempre fatto. La Lazio è un avversario forte per la Juventus, così come l’Inter. Continuiamo a puntare sulla Champions League e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa“.

Pjanic: “Chiedo scusa ai tifosi”

Miralem Pjanic era partito fortissimo all’arrivo di Maurizio Sarri, che notoriamente fa giocare bene i registi basti pensare prima a Mirko Valdifiori e poi a Jorginho. Il bosniaco però è stato protagonista di una flessione tra novembre e dicembre come tutto il resto della squadra.

Giocatore rapido e dotato di grande tecnica deve tutto a Max Allegri che l’ha trasformato in regista davanti alla difesa dopo averlo preso dalla Roma nell’estate 2016 dove aveva sempre giocato come mezzala sinistra. La sua visione di gioco fu fondamentale già dal primo anno a Torino nel raggiungimento della finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo.

