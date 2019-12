Juventus scarica Danilo? Calciomercato: non credono in lui

Danilo è stato scaricato dalla Juventus? Ultimissime news di calciomercato: i bianconeri non sembrano credere più in lui, ma è così?

Sembra proprio che la Juventus non creda più in Danilo, ma è davvero così oppure no? Maurizio Sarri, dopo l’esplosione di Juan Manuel Cuadrado nel ruolo di terzino destro, sembra aver di fatto retrocesso l’ex giocatore del Manchester City come suo sostituto anche se, di fatto, il ragazzo è un vero e proprio esterno basso di difesa “puro”, a differenza del ragazzo colombiano.

Maurizio Sarri, dopo il contemporaneo infortunio di Danilo e De Sciglio, per forza di cose ha dovuto necessariamente spostare Cuadrado in quel ruolo facendolo tornare indietro di qualche anno della propria carriera.

Calciomercato Juventus, Danilo addio? Sarri non ci crede

Da quel momento, però, non si è più spostato e per questo il neo acquisto è stato retrocesso a seconda scelta, ad alternativa. Ciò nonostante, però, non significa che la Vecchia Signora non creda più in lui.

Al contrario, è comunque un giocatore importante dei bianconeri e la dimostrazione va ricercata nel fatto che ogni qual volta è sceso in campo il ragazzo ha fatto davvero bene.

Il ragazzo però difficilmente lascerà i bianconeri almeno nel calciomercato Juventus di gennaio.

