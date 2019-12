Paul Pogba alla Juventus, un affare di calciomercato che sembra avvicinarsi ogni giorno che passa sempre di più: la data è già stata fissata? Le ultime.

Sembra ormai essere totalmente fuori dai piani di Solskjaer, Paul Pogba. La goccia che ha fatto traboccare il vaso andrebbe poi ricercata nel fatto che il ragazzo non è stato convocato nell’ultima gara di Premier League contro il Burnley.

Il ragazzo francese classe 1993, che quest’anno è sceso in campo soltanto 8 volte collezionando però già 2 assist, sembra voler tornare a tutti i costi alla Juventus ed in tal senso sembrerebbe che sia già stata fissata quantomeno una data indicativa per il suo ritorno a Torino, dove ad abbracciarlo oltre ai suoi ex compagni ci sarebbe anche Maurizio Sarri, suo grandissimo estimatore che è pronto a riabbracciarlo ed a valorizzarlo.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: c’è la data

Sembra essere già stata fissata la data per il trasferimento di Paul Pogba alla Juventus o quantomeno il periodo indicativo: il ragazzo, infatti, dovrà tenere duro ancora circa sei mesi per poi tornare alla corte della Vecchia Signora nell’estate 2020, molto probabilmente nei primi giorni di luglio.

Questa scelta, che sarebbe stata fatta dalla società di Corso Galileo Ferraris, avrebbe trovato consensi anche tra le fila del Manchester United. Insomma, Paratici e Nedved inizieranno ad intavolare l’affare già in inverno ma soltanto quando il sole sarà cocente la chiuderanno, non prima.

