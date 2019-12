Rinnovo Higuain: il futuro dell’argentino sarà ancora a Torino e con i colori bianconeri? Ecco le ultime sul destino del Pipita.

Gonzalo Higuain ha chiuso il suo 2019 nel peggiore dei modi. La sua prestazione in Supercoppa contro la Lazio è stata infatti a dir poco deludente. L’argentino sembra non essersi trovato a proprio agio nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo. E questo potrebbe portare a fare dei ragionamenti sul suo prossimo futuro. Il suo contratto infatti scadrà nel giugno del 2021.

Rinnovo Higuain, Calciomercato: l’argentino ha deciso

L’intenzione dei piemontesi sembrerebbe essere quello di prolungare. Uno degli obiettivi potrebbe essere molto probabilmente anche quello di ridurre il peso dell’ingaggio dell’ex Chelsea sulle casse della società. Tutto insomma sembra far pensare a un’avventura pronto a continuare. Molto però dipenderà dagli esiti e dagli andamenti di questa stagione.

In più, anche per Higuain, ci sarebbe l’interesse di alcune squadre cinesi. I soldoni dell’Estremo Oriente potrebbero far vacillare l’argentino. Difficile ora immaginare il futuro e fare previsioni. Ciò che è certo è che molto sarà deciso dal rendimento del Pipita nella seconda parte di stagione. La Juventus studia, valuta e medita.

