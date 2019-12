Rinnovo Higuain, ecco l’idea della Juventus: il Pipita verso la firma

Rinnovo Higuain: la Juventus ora vorrebbe blindare l’attaccante argentino. Ecco qual è il piano della società bianconera.

Dopo un’estate passata costantemente con le valigie in mano, Gonzalo Higuain ormai si è definitivamente ripreso la Juventus, riconquistando la fiducia e la stima di Maurizio Sarri. Ed è per questo che ora l’obiettivo della società bianconera sembra essere soltanto uno: blindare l’attaccante argentino.

Rinnovo Higuain, ecco il piano della Juventus per blindare l’argentino

Ora la Juventus vorrebbe rivedere i termini del contratto di Higuain. L’idea è senza alcun dubbio quella di provare ad abbassare il peso dell’ingaggio del Pipita sulle casse dei piemontesi. L’ex Milan e Chelsea sembrerebbe esser ben propenso a prolungare il suo rapporto con i bianconeri, anche soltanto di un anno, portando così la scadenza dal 2020 al 2021. Insomma, la trattativa sarebbe comunque già stata avviata da tempo.

In casa Juventus non sembra però esserci, sotto questo punto di vista, alcun tipo di fretta. Il buono Gonzalo ha compiuto proprio ieri 32 anni e sembra comunque avere le idee chiarissime sul quale sarà il suo futuro. Higuain in questo momento ha in testa solo e soltanto la Juventus, ma vuole chiudere la sua carriera al River Plate, la squadra del suo cuore. Discorsi che saranno affrontati più avanti. Ora è tempo di rinnovo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK