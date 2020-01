Calciomercato Juventus: nel mercato di gennaio, dopo Mandzukic e Perin, potrebbe arrivare la terza cessione per la società bianconera.

Il calciomercato di gennaio per la Juventus è iniziato all’insegna delle cessioni. Il primo a salutare i bianconeri è stato Mario Mandzukic. Il croato, dopo una telenovela iniziata la scorsa estate, ha lasciato Torino per approdare ai qatarioti dell’Al Duhail. Il secondo addio è stato quello di Perin. L’estremo difensore è infatti tornato al Genoa con la formula del prestito. Potrebbe però arrivare subito un’altra vendita prima di della chiusura invernale.

Calciomercato Juventus, dopo Mandzukic e Perin un’altra cessione

Il maggiore indiziato sembrerebbe essere Daniele Rugani. Il difensore ex Empoli è chiuso da Bonucci e de Ligt. Per di più nelle ultime partite del 2020 Sarri ha dato fiducia a Demiral. Insomma, il 25enne è la quinta scelta del reparto arretrato bianconero. Ed è per questo l’ipotesi di un addio già a gennaio non sarebbe del tutto da escludere.

Le squadre interessate? Il classe ’94 ha moltissimi estimatori in Premier League. In pole sembra esserci il Leicester, che sarebbe pronto a presentare un’offerta. Occhio però anche all’Arsenal. I Gunners hanno cambiato allenatore da poco e il neotecnico Arteta potrebbe aver messo proprio Rugani in cima alla lista dei desideri. Sarà lui il terzo a salutare la Juventus?

