Juventus, Dybala gol in allenamento è bellissimo: il video

Paulo Dybala durante l’allenamento di oggi ha messo a segno un gol davvero bellissimo che i canali social dei bianconeri hanno reso subito virale: il video.

Paulo Dybala è stato il protagonista dell’allenamento della Juventus di quest’oggi. La Joya, infatti, è stato l’autore di un gol a dir poco stupendo durante una fase della seduta di oggi pomeriggio che era stata dedicata solo ed esclusivamente ai tiri dalla distanza.

La Joya, infatti, come prevedeva l’esercizio, ha compiuto un passaggio verso un collaboratore tecnico di Maurizio Sarri girato spalle alla porta, il quale ha alzato il pallone.

L’argentino, poi, al volo, ha fatto partire un sinistro davvero preciso, potente e perfetto che si è insaccato alle spalle di Carlo Pinsoglio, là dove il terzo portiere dei bianconeri non poteva proprio arrivare.

Juventus, Dybala gol in allenamento stupendo (Video)

Il video del gol di Paulo Dybala in allenamento è stato ripreso dalle telecamere ufficiali della Juventus che non ha perso tempo ed ha subito postato il filmato che ha fatto subito impazzire tutti i tifosi.

La Joya, quindi, non è soltanto protagonista della stagione dei bianconeri in campo nelle partite ufficiali ma anche in allenamento e questo video virale lo dimostra.

