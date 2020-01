Scambio Emre Can Paredes, Calciormecato Juventus: problema in vista

Sorge un problema all’orizzonte nello scambio Emre Can Paredes tra Juventus e Psg: il calciomercato di gennaio sta per aprire, l’affare salta del tutto?

Non è un mistero il fatto che la Juventus stia cercando un centrocampista affidabile in vista del calciomercato di gennaio che sta per aprire. Si era pensato ormai da tempo un possibile scambio tra i bianconeri ed il Psg che vedrebbe coinvolti Emre Can e Leandro Paredes. Stando alle ultimissime news che arrivano dalla Francia, come riporta Sportmediaset, qualcosa sembra essere andato storto almeno nelle prime ore del 2020.

Il motivo di tutta questa presunta brusca frenata va ricercato nel fatto che, con l’acquisto di Kulusevski a titolo definitivo dall’Atalanta (ma rimarrà al Parma almeno fino a fine stagione) adesso non sembra esserci più la necessità di acquistare Leandro Paredes che, comunque, arriverebbe già durante questo freddo inverno e pretenderebbe giustamente spazio.

Questa situazione, però, blocca anche la cessione di Emre Can che vorrebbe ben presto dire addio ad una Torino che gli ha dato meno di quello che sperava.

Scambio Emre Can Paredes, Calciomercato Juventus: brusca frenata

Leandro Paredes, che ha anche un passato tra le fila della Roma, non sta trovando molta continuità di rendimento tra le fila dei parigini ma sul suo talento e duttilità nessuno ha mai avuto dei dubbi.

Allo stesso tempo, dunque, vorrebbe cambiare aria e Maurizio Sarri sembra essere propenso al suo acquisto dal momento che è innamorato -calcisticamente parlando- della sua duttilità ed intelligenza tattica.

Insomma, questo scambio gioverebbe ad entrambi i calciatori ma, allo stesso tempo, non sembra essere fattibile almeno nell’immediato. Staremo a vedere.

