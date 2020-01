Chiesa alla Juventus, Calciomercato: data fissata

Federico Chiesa alla Juventus, ultimissime news di calciomercato: sembra essere già stata fissata una data importante con la Fiorentina, tutti i dettagli.

Federico Chiesa potrebbe non essere poi così distante dalla Fiorentina. Se, infatti, nell’estate scorsa, la sua volontà era quella di lasciare i gigliati e trasferirsi alla Juventus che di fatto aveva in mano il giocatore, adesso i piani per lui sembrano essere totalmente cambiati, con il suo agente ed il ragazzo classe 1997 che avrebbero cambiato totalmente idea e vorrebbero rinnovare il proprio contratto con i toscani.

Dopo l’esonero di Vincenzo Montella e l’arrivo di Beppe Iachini, infatti, qualcosa sembra essersi mosso qualcosa anche a livello dirigenziale, con Rocco Commisso che non ha mai smentito la sua volontà di voler prolungare il rapporto di lavoro con l’elemento nella maniera più assoluta fondamentale non solo in campo ma anche e soprattutto per i tifosi.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: rinnovo vicino?

In tal senso sembra essere già stata fissata una data che, se confermata, farebbe davvero tremare non solo la Juventus ma anche l’Inter: il tutto dovrebbe accadere nei primi giorni di febbraio, quando il calciomercato sarà finito.

Al momento il ragazzo che è anche nel giro della Nazionale di Roberto Mancini guadagna circa 2 milioni di euro ma la volontà del club è quella di raddoppiargli l’ingaggio ed arrivare a 4 milioni di euro.

Non è da escludere che ci sia una possibilità di inserire all’interno del proprio contratto una clausola rescissoria che permetterà alla Fiorentina di guadagnare una cifra prestabilita qualora un club si presentasse alla porta per lui.

