Juventus Cagliari Probabili Formazioni Serie A 6 gennaio 2020: Maurizio Sarri sorprende tutti e conferma un centrocampista inaspettatamente. Le ultime.

Dopo la sosta per le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno, è già tempo per la Juventus di tornare in campo dopo il pesantissimo ko della Supercoppa Italiana. Lo farà sfidando il Cagliari di Rolando Maran tra le mura amiche dell’Allianz Stadium che ha dato già parecchie soddisfazioni ai bianconeri quest’anno.

Allo stesso tempo, però, il passo falso del primo trofeo stagionale è una spada di Damocle per il tecnico toscano che ha fallito il primo appuntamento stagionale con la vittoria.

Per questo motivo l’ex allenatore di Chelsea e Napoli starebbe pensando ad una piccola rivoluzione tra centrocampo e difesa: le ultimissime news sulle formazioni che dovrebbero scendere in campo tra qualche giorno vedono Rabiot titolare in mediana complice anche e soprattutto la contemporanea assenza forzata di Bentancur e Khedira, con il primo squalificato ed il secondo infortunato.

Juventus Cagliari Probabili Formazioni: Higuain e Dybala titolari

Venendo alle probabili formazioni Juventus Cagliari dovrebbe esserci un 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali, Cuadrado favorito su Danilo come terzino destro, Bonucci e De Ligt in mezzo (quest’ultimo favorito su Demiral) mentre Alex Sandro completerà il reparto.

In median Rabiot e Matuidi saranno gli interni con Pjanic in cabina di regia. Sulla trequarti leggermente arretrato ci sarà spazio per la Joya Paulo Dybala, con Cristiano Ronaldo ed Higuain confermatissimi in avanti.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Higuain. All. Sarri

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Cacciatore, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

