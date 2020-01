Emre Can al Psg, Calciomercato Juventus: novità importanti in arrivo

Emre Can è un obiettivo da qualche tempo del Psg ma difficilmente ci sarà uno scambio alla pari con Leandro Paredes. Il calciomercato Juventus si infiamma.

Già ormai da qualche settimana si è parlato insistentemente di uno scambio di calciomercato Juventus tra i bianconeri ed Psg: i due calciatori che avrebbero dovuto prendere strade opposte avrebbero dovuto essere Leandro Paredes da una parte ed Emre Can dall’altra.

Se, tuttavia, il centrocampista classe 1994 ex Liverpool al momento sembri essere molto vicino ai parigini, non si può dire lo stesso dell’ex Zenit San Pietroburgo e Roma: i bianconeri, infatti, con l’acquisto di Kulusevski dall’Atalanta per 35 milioni di euro, avrebbero necessariamente bisogno di incassare denaro sonante dalle proprie cessioni.

Non può quindi più permettersi di effettuare scambi con i propri calciatori: adesso deve proprio vendere. Ed è per questo motivo che lo scambio Paredes-Emre Can tra Juve e Psg difficilmente si farà.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Ronaldo furioso con Sarri: lascia la Juventus?

Emre Can al Psg, Calciomercato Juventus: salta tutto?

Quindi salta tutto nella presunta trattativa, in realtà mai davvero partita, tra Juventus e Paris Saint-Germain per il ragazzo turco escluso addirittura dalla lista Champions di quest’anno da parte di Maurizio Sarri? Non è detto.

I piemontesi non hanno mai chiuso alla possibilità che il ragazzo possa partire ma, allo stesso tempo, è altrettanto vero che la richiesta è davvero altissima: per meno di 40 milioni di euro il ragazzo non lascerà Torino.

Dall’altra parte il nazionale tedesco di origini turche vorrebbe assolutamente lasciare la Juve a gennaio per cercare di ritrovare spazio, minuti e fiducia: lo scontro è aperto.

