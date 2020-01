Ronaldo furioso con Sarri: lascia la Juventus?

Cristiano Ronaldo sarebbe furioso con Maurizio Sarri e starebbe pensando di lasciare la Juventus: CR7 non avrebbe gradito una richiesta dell’allenatore.

Cristiano Ronaldo sembrerebbe, stando agli ultimi rumors, essere stato davvero furioso, seppur per alcuni minuti, con Maurizio Sarri. Il motivo di questo presunto malumore, ancora tutto da confermare, da parte di CR7 andrebbe ricercato nel fatto che il portoghese non sarebbe stato schierato titolare da parte del tecnico toscano nella prima partita del 2020 Juventus Cagliari.

Il motivo di questa scelta sarebbe di puro carattere tecnico, in quanto l’allenatore avrebbe voluto far ruotare alcuni giocatori in vista dei prossimi impegni che, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, sarebbero stati davvero importanti e ravvicinati.

Questa scelta non sarebbe stata gradita dall’ex giocatore di Manchester United e Real Madrid che, al contrario, sarebbe parso sofferente.

Ronaldo furioso con Sarri: lite alla Juventus?

Allo stesso tempo, però, capendo la situazione, Maurizio Sarri avrebbe deciso di integrarlo nell’11 titolare che affronterà il 6 gennaio alle ore 15:00 il Cagliari all’Allianz Stadium, complice uno stato di forma comunque eccellente da parte sua, come spesso è accaduto quest’anno.

Non è la prima volta che i due quest’anno si sarebbero scontrati: come non ricordarsi delle due sostituzioni tra le polemiche tra campionato e Champions League?

In entrambe le circostanze, però, ad aver ragione è stato Sarri in quanto, poi, i giocatori subentrati ad un Ronaldo non particolarmente ispirato sono risultati decisivi per il successo finale della Vecchia Signora.

Staremo a vedere quindi che cosa accadrà nelle prossime ore e se, soprattutto, quelli che al momento rimangono soltanto dei rumors senza alcun fondamento verranno confermati.

