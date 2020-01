Ronaldo dopo Juventus Cagliari attacca l’Inter: nerazzurri furiosi

Dichiarazioni post partita Juventus Cagliari, Cristiano Ronaldo a Sky attacca l’Inter di Antonio Conte: ecco le parole di CR7 dopo la vittoria.

Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky durante il post partita di Juventus Cagliari: il portoghese ha lanciato un attacco aperto, sostanzialmente una speranza, per ciò che accadrà questa sera quando ci sarà l’Inter che se la dovrà vedere contro il Napoli. Ecco le parole di CR7 che quest’oggi ha segnato una tripletta che ha letteralmente spento le speranze dei rossoblu soprattutto nel secondo tempo.

Il 4-0 con cui i bianconeri si sono sbarazzati degli uomini di Rolando Maran, però, non deve essere preso come un match dominato da parte dei padroni di casa: nel primo tempo, infatti, gli uomini di Maurizio Sarri hanno fatto moltissima fatica.

CR7 ha dichiarato che è stata una bellissima partita e che più dei suoi 3 gol l’importante era fare risultato per la squadra che comunque ha giocato molto bene esprimendo un buon gioco. Certo, per un attaccante segnare è sempre piacevole ma l’importante è portare a casa i 3 punti in palio e soprattutto cercare di mettere pressione all’Inter impegnata alle ore 20:45.

Dichiarazioni Ronaldo, Juventus Cagliari: “Speriamo che l’Inter perda”

Cristiano Ronaldo ha poi dichiarato nell’intervista post Juve Cagliari 4-0 che la difesa sta migliorando sempre di più partita dopo partita. Allo stesso tempo, però, tutti i reparti sono in crescita e questo è un ottimo segnale anche se la strada è ancora lunga.

A domanda diretta se vedrà o meno Napoli Inter questa sera il portoghese non ha le idee chiare ma allo stesso tempo spera, ai fini della classifica, che l’Inter perda.

