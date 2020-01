Pjaca potrebbe lasciare la Juventus con la formula del prestito in questo calciomercato di gennaio. Ma quale sarà la sua destinazione?

Marko Pjaca è un vero e proprio separato in casa negli ultimi mesi alla Juventus. Il croato ha recuperato dai tanti problemi fisici che l’hanno tormentato. Sarri però non sembra tenerlo in considerazione ed è per questo che un addio a gennaio appare quasi inevitabile. Ma quale sarà la sua destinazione?

Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: una squadra tenta il croato

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la squadra più interessata all’ex Dinamo Zagabria sarebbe il Cagliari. La società isolana vorrebbe regalarsi il 24enne in questa sessione invernale. Il classe 1995 potrebbe per i sardi rappresentare l’innesto giusto per sognare una qualificazione in Europa. La formula potrebbe essere quella del prestito.

Marko Pjaca sembra aver ritrovato la condizione fisica e sarebbe quindi pronto a rimettersi in gioco e a mettere finalmente in mostra le sue qualità, troppo spesso oscurate da tanti problemi fisici. Una sistemazione temporanea potrebbe senza alcun dubbio essere la soluzione più logica. Insomma, non resta che attendere quello che accadrà. Le soluzioni di certo non sembrano mancare.

