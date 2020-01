Fabio Paratici ha parlato del calciomercato Juventus pochi minuti prima del calcio d’inizio di Juve Cagliari quest’oggi: le sue dichiarazioni pre gara.

Ecco le parole del CFO dei bianconeri Fabio Paratici ai microfoni di Sky pochi minuti prima della sfida Juventus Cagliari di campionato. Il dirigente nonché uomo numero uno del calciomercato Juventus ha avuto modo di parlare brevemente degli obiettivi di mercato in questo freddo gennaio dopo l’acquisto a titolo definitivo di Kulusevski dall’Atalanta, con il ragazzo che rimarrà al Parma fino a fine stagione. Ecco che cos’ha detto.

Calciomercato Juventus, Paratici: “Non compriamo nessuno”

Paratici ha detto che avrebbero voluto prendere subito Kulusevski subito ma c’era già un accordo tra Parma ed Atalanta per farlo rimanere tra le fila dei ducali fino alla fine della stagione.

Dopo quest’operazione, però, il calciomercato Juventus di gennaio si può tranquillamente chiudere qui e non ci saranno altri colpi né in entrata né tanto meno in uscita.

Per questo motivo la cessione di Emre Can è assolutamente bloccata ed in tal senso il CFO dei bianconeri è stato piuttosto chiaro: rimarrà in bianconero fino alla fine della stagione dopo la quale verranno valutate tutte le offerte del caso e si cercherà di capire quale sarà il suo futuro.

Dopo la cessione in prestito fino a giugno 2020 di Mattia Perin al Genoa e l’acquisto di Kulusevski per 35 milioni di euro più 9 di bonus dall’Atalanta, quindi, tutto finisce qui per il dispiacere dei tifosi della Vecchia Signora che si sarebbero aspettati un vero e proprio colpo da 90. Non sarà, però, salvo clamorosi colpi di scena, affatto così. Pretattica oppure c’è qualcos’altro sotto?

Staremo a vedere che cosa accadrà in quanto come spesso accade l’occasione soprattutto a gennaio è sempre dietro l’angolo in quanto ci sono molti giocatori scontenti.

