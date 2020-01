Massimo Pavan svela le possibili strategie di calciomercato Juve che potrebbero avvenire a gennaio: ci saranno altri acquisti oltre a Kulusevski?

Massimo Pavan ha parlato delle possibili operazioni di calciomercato che la Juventus potrebbe compiere in questa sessione di gennaio: dopo l’acquisto di Kulusevski dall’Atalanta per 35 milioni di euro più 9 di bonus (ma il giocatore, benché ritenuto pronto, rimarrà a Parma per altri sei mesi per poi arrivare in bianconero) e le cessioni di Mario Mandzukic all’Al-Duhail e Mattia Perin in prestito al Genoa, ci si chiede se Paratici e Nedved faranno altro.

Secondo l’opinione del noto giornalista ed opinionista sportivo della tv, le operazioni “maggiori” della Vecchia Signora finiranno qui, sia in entrata sia in uscita.

Per questo motivo difficilmente Emre Can ed Adrien Rabiot, i due centrocampisti segnalati in queste settimane in uscita, verranno ceduti a gennaio. Per giugno se ne riparlerà chiaramente, ma al momento la rosa di Maurizio Sarri dovrebbe rimanere questa fino a fine stagione, poi verranno valutate altre offerte soprattutto provenienti dall’estero che già adesso sono arrivate alla società di Corso Galileo Ferraris.

Calciomercato Juve, Rabiot ed Emre Can rimangono

Le vie del calciomercato Juve sono infinite, ma Massimo Pavan sembra avere le idee chiare: non ritiene possano partire in inverno quantomeno per non mettere in difficoltà dal punto di vista dei numeri Maurizio Sarri, che in mediana ha la coperta corta.

Sami Khedira, infatti, è ancora out per infortunio e ne avrà ancora per qualche tempo, così come lo stesso francese ex Psg, il quale fisicamente deve ancora tornare al top.

