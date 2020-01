Calciomercato Juventus, ufficiale: un altro calciatore vole in Qatar

Calciomercato Juventus, un altro calciatore raggiunge Mario Mandzukic in Qatar e si trasferisce a titolo definitivo in questo campionato: tutti i dettagli.

Si smuove nuovamente il calciomercato Juventus in uscita ma, questa volta, si tratta di un’operazione minore che ha come soggetto Kwang-Song Han, attaccante di 21 anni che era stato prelevato l’anno scorso dal Cagliari e che era stato portato a Torino in questa stagione.

Il ragazzo, però, si è aggregato fin da subito alla Juve B ed ha collazionato fino ad adesso 20 presenze. Il ragazzo si è trasferito a titolo definitivo in Qatar nell’Al-Duhail, proprio la squadra in cui milita Mario Mandzukic.

L’attaccante croato, infatti, dopo essere stato messo fuori rosa dai bianconeri, ha accettato l’offerta del club qatariota che oggi ha acquistato a titolo definitivo un altro giocatore in forza alla Vecchia Signora, che non sembrava essere riuscito a sfondare nella formazione che milita nel campionato di Serie C.

Calciomercato Juventus, un calciatore raggiunge Mandzukic in Qatar

Il ragazzo, che aveva già nei giorni scorsi effettuato le visite mediche, saluta così la formazione bianconera senza mai nemmeno allenarsi tra gli uomini di Maurizio Sarri. L’attaccante, dopo essere letteralmente esploso l’anno scorso con il Cagliari, sembrava poter salire quantomeno in pianta stabile in prima squadra nell’arco di un paio di anni ma non sarà così.

Han saluta quindi la Juventus e vola in Qatar ed è un nuovo calciatore dell’Al-Duhail. Una vera e propria beffa per i bianconeri? Non esattamente dal momento che la Vecchia Signora è riuscita a fare anche una piccola plusvalenza con lui.

