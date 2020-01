Allegri al Manchester United, Calciomercato: futuro in Premier per l’ex Juventus

Massimiliano Allegri è sempre alla ricerca di una panchina. Il futuro dell’ex allenatore della Juventus potrebbe essere in Premier League.

Massimiliano Allegri, dopo il suo addio alla Juventus, è ancora alla ricerca di una panchina. L’ex allenatore dei bianconeri,dopo l’esonero di Pochettino, è stato accostato al Tottenham, ma gli inglesi hanno poi scelto Mourinho. Il futuro del buon Max però potrebbe essere comunque in Premier League.

Allegri al Manchester United, Calciomercato: futuro in Premier per l’ex Juventus

Infatti, secondo quanto riportato dal noto tabloid britannico ‘Daily Mail’, il livornese sarebbe aspettando la chiamata del Manchester United. D’altronde Solskjaer, tecnico dei Red Devils, sarebbe in bilico e potrebbe lasciare al termine di questa stagione. E questa sarebbe molto probabilmente l’occasione giusta per il 52enne.

Sempre secondo quanto evidenziato dal media inglese, Allegri avrebbe rifiutato altre offerte. Il suo obiettivo sarebbe quindi tornare sulla panchina di una big della Premier League. D’altronde non ha mai nascosto di essere affascinato e intrigato del campionato inglese. Ora però non resta che attendere l’evoluzione della situazione. Forse il futuro dell’ex Juventus sta per essere deciso.

