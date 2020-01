Il Manchester United guarda in casa dei bianconeri e punta a due giocatori per rinforzare la propria difesa: il calciomercato Juve in uscita prende forma.

Il Manchester United è pronto a fare spese folli in casa Juventus. Le ultimissime news di calciomercato parlano dei Red Devils che, visto il recente e piuttosto grave infortunio di Harry Maguire, potrebbero tornare di forza sul mercato per rimpolpare la difesa. In tal senso Solskjaer sta pensando ad un doppio colpo da effettuare in casa dei bianconeri: Daniele Rugani e Mehri Demiral.

Difficile se non addirittura impossibile che i bianconeri lascino partire entrambi i centrali tuttavia almeno uno dei due potrebbe lasciare Torino già a gennaio, con l’ex difensore dell’Empoli assolutamente favorito per l’addio alla compagine di Sarri, suo ex maestro nella sua esperienza toscana.

I Red Devils potrebbero provare a fare sul serio per l’ormai 25enne nativo di Carrara il quale non sta proprio trovando spazio alla corte del tecnico toscano in quanto la concorrenza sembra essere davvero spietato nel reparto arretrato.

Calciomercato Juventus, Rugani e Demiral al Manchester United?

Il rientro di Giorgio Chiellini, inoltre, non sembra facilitare senz’altro il suo minutaggio ma, al contrario, potrebbe proprio chiudere del tutto il già risicatissimo spazio a disposizione.

Quando è sceso in campo, però, le sue prestazioni sono state eccezionali e molto solide, segnale del fatto che il talento non è stato perso.

La Juventus per Rugani al Manchester United chiede 35 milioni di euro, mentre Demiral è attualmente totalmente fuori dal mercato così come De Ligt.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore ma la sensazione è che la Vecchia Signora non si priverà di nessun altro calciatore nel mercato di gennaio, soprattutto se non verrà sostituito con un colpo in entrata che, al momento, sembra essere lontano.

Insomma, l’obiettivo è quello di dare a Maurizio Sarri parecchie possibilità di scelta soprattutto in difesa, dove Miranda dello Schalke 04 è nome importante e caldo ma al momento ancora troppo lontano.

