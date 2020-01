Mauro Icardi alla Juventus, la trattativa di calciomercato con l’Inter si riapre all’improvviso. I bianconeri cercano un attaccante, i nerazzurri aprono.

Le voci si inseguono senza sosta e non sembrano placarsi: Mauro Icardi alla Juventus potrebbe essere una trattativa di calciomercato che si riaprirà a breve, nonostante l’attaccante argentino del Psg, ma il cui cartellino è di proprietà dell’Inter, abbia dichiarato dopo la goleada contro il Saint-Etienne di voler restare a Parigi, le dichiarazioni di sua moglie-agente Wanda Nara sembrano dire tutt’altro.

La moglie del ragazzo classe 1993, che attualmente è in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain fino a fine stagione, ha letteralmente dribblato le domande circa il futuro del suo assistito (nonché suo marito) di fatto non rispondendo alla domanda in questione.

Dall’altra parte i dirigenti nerazzurri sarebbero ben felici di vedere partire un’asta tra i bianconeri ed i campioni di Francia per un semplice motivo: potrebbero alzare ulteriormente il prezzo del cartellino di Icardi, ormai fuori dal progetto milanese, al pubblico.

La sensazione, però, è che difficilmente il ragazzo verrà lasciato partire alla Juventus: il rischio di rinforzare parecchio una diretta concorrente in Serie A è davvero altissimo e la formazione di Antonio Conte non vorrebbe farlo.

Dall’altra parte c’è un Psg con cui i rapporti sono ottimi dopo questo affare e l’idea di chiuderli di netto vendendo un attaccante che sta facendo benissimo in Ligue 1 non sarebbe la soluzione ideale. E’ altrettanto vero, però, che in estate Icardi non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della compagine bianconera ed in tal senso si era anche provato ad intavolare una trattativa che evidentemente non è andata a buon fine.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: le cifre

Le cifre questa volta sarebbero diverse: la base di partenza è fissata ad oltre 60 milioni di euro che potrebbero abbassarsi qualora il ragazzo voglia trasferirsi a Torino, tornando in Italia per stare più vicino alla sua famiglia.

Allo stesso tempo i bianconeri vorrebbero ringiovanire un reparto avanzato che, al momento, vede delle prime punte con la carta d’identità ingiallita: Cristiano Ronaldo con i suoi 35 anni e Gonzalo Higuain a 33. Insomma, Icardi alla Juve sarebbe una ventata di gioventù, gol e talento che potrebbe essere davvero utile.

