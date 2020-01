La sfida di Champions League potrebbe diventare anche un’occasione di calciomercato. La Juventus ha infatti messo gli occhi su due giocatori del Lione.

Una partita che può essere anche l’origine di qualche intreccio e intrigo di calciomercato. La Juventus negli ottavi di Champions League affronterà il Lione. E la dirigenza dei bianconeri avrebbe messo gli occhi proprio in casa francese.

Calciomercato Juventus, occhi su due giocatori del Lione

I piemontesi infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Calciomercato.com’, sarebbero sulle tracce di Houssem Aouar e Moussa Dembélé, protagonisti anche nel match di Coppa contro il Brest, vinto per 3-1. Il primo è un centrocampista classe ’98 e sarebbe proprio lui a convincere sempre di più gli uomini mercato bianconeri. Occhio però alla concorrenza del Manchester City, che attualmente sembrerebbe in pole position. Va detto però che in estate il Lione avrebbe rifiutato un’offerta di circa 45 milioni. Il prezzo del 21enne sembra addirittura destinato a salire.

Così come quello di Moussa Dembélé, attaccante 23enne di origini maliane. Il giocatore è nel mirino della Juventus da anni. Attenzione anche in questo alla concorrenza che arriva dalla Premier League, più precisamente dal Chelsea e dal Manchester United. La Vecchia Signora però starebbe ai fianchi da tempo e poi avrà la carta del match di Champions League da giocarsi.

