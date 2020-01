Douglas Costa, Calciomercato Juventus: Il brasiliano può partire subito

Douglas Costa può diventare punto di riferimento per il calciomercato della Juventus. Il ragazzo infatti potrebbe partire già nelle prossime settimane.

Secondo TuttoJuve Douglas Costa starebbe iniziando a chiedere spazio, visto che non sta giocando titolare ormai da tempo. Superati i suoi problemi fisici contro il Cagliari è entrato nella ripresa dimostrando di poter essere molto utile alla squadra. Staremo a vedere se riuscirà a farsi spazio nelle gerarchie di Sarri.

Douglas Costa, Calciomercato Juventus: problema legato al modulo

Quello legato a Douglas Costa, gioiello del calciomercato Juventus, inizia ad essere un problema serio. Giocatore rapido e dotato di grandissimo senso del gol ha dimostrato di saper fare la differenza quando parte soprattutto dalla panchina. Nel 4-3-1-2 di Maurizio Sarri però non c’è spazio per lui.

Questo perché i bianconeri giocano in maniera diversa dall’anno passato e non lavorano più sulle sovrapposizioni di fascia. Douglas dunque da trequartista fa fatica ad adattarsi, risultando spiazzato al centro del campo dietro le due punte. Sarri non l’ha mai provato nell’unico ruolo possibile e cioè quello di seconda punta, cosa che aveva fatto egregiamente allo Shakhtar Donetsk.

Capitolo Kulusevski

C’è da tenere in conto il capitolo Kulusevski perché l’esterno d’attacco acquistato da poco dal Parma arriverà a Torino a gennaio e potrebbe togliere ulteriore posto al brasiliano. Douglas però ci tiene alla Juventus e vuole dimostrare di essere fondamentale come aveva già fatto con la Juventus di Allegri meritandosi la nomina di calciatore più forte della Serie A prima dell’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo.

