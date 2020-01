Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: lo scenario è cambiato

Emre Can lascia la Juventus a gennaio? Le ultimissime news di calciomercato vedono lo scenario cambiare: verrà ceduto, ma ad una sola condizione.

Emre Can è ormai sempre più lontano dal progetto della Juventus di Maurizio Sarri. Dopo che Massimiliano Allegri era stato in grado di metterlo al centro del progetto poco a poco diventando addirittura decisivo in una parte di stagione, adesso il centrocampista tedesco di origini turche è segnalato sempre più lontano complice l’esclusione dalla lista Champions che ha di fatto tarpato le ali al suo minutaggio.

Per lui ci sono soltanto le briciole, pochi minuti in campo e qualche spezzone giusto per completezza e per far ruotare tutti i giocatori. Non è un mistero il fatto che il ragazzo si voglia guardare attorno e insieme al suo agente lo sta già facendo da parecchie settimane.

Le parole di Fabio Paratici prima dell’ultima gara di campionato contro il Bologna però sono state un segnale piuttosto importante: nessun giocatore della prima squadra verrà ceduto, Emre Can compreso, per il quale non ha nascosto siano arrivate delle offerte o comunque degli interessi più o meno formalizzati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona ai dettagli

Emre Can lascia la Juventus? Calciomercato: lo scenario

I tifosi quindi si chiedono se Emre Can lascerà la Juventus a gennaio oppure no. Al momento è un’opzione piuttosto improbabile tuttavia c’è ancora una piccola speranza per il centrocampista ex Liverpool: far pervenire ai bianconeri un’offerta davvero irrinunciabile.

Le cifre sono davvero altissime: dai 30 milioni di euro in su il ragazzo farebbe compiere alla società di Corso Galileo Ferraris una plusvalenza importantissima che potrebbe convincerli a privarsi di lui. Da quale top club potrebbe arrivare?

Il Manchester United sembra essersi tirato fuori dalla corsa, il Psg ha altro in mente e lo scambio con Paredes non sembra andare a genio a nessuna delle due parti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Icardi alla Juventus, Calciomercato: si riapre tutto!

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK