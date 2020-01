Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona ai dettagli

Calciomercato Juventus, sembra essere in dirittura d’arrivo uno scambio con il Barcellona per portare a Torino un baby attaccante fenomeno dei blaugrana.

Sembrano giorni davvero importanti per Fabio Paratici che sta chiudendo un’operazione di calciomercato Juventus davvero importante che potrebbe portare a Torino un elemento che è molo cercato nel panorama calcistico italiano e non solo: stiamo parlando di Alejanro Maques, attaccante del Barcellona B classe 2000 che verrebbe inserito in uno scambio con il giovane Matheus Pereira, ex Sampdoria ed oggi dopo una parentesi alla compagine Under 23, è stato mandato in prestito ai Dijion.

Il ragazzo, che quest’anno ha messo a segno ancora nessun gol ma è sceso in campo 10 volte subentrato spesso e volentieri dalla panchina in Ligue 1, non sta giocando affatto male ma allo stesso tempo potrebbe giovane di questo interesse da parte di un vero e proprio top club che sta cercando giovani di qualità da inserire nella propria formazione riserve.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Tonali alla Juventus, Calciomercato: Marotta fa uno sgarbo a Paratici

Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona in arrivo

In molti si chiedono chi sia Alejandro Marques del Barcellona B, l’attaccante che piace e non poco alla Juventus Under 23 ma con un occhio chiaramente rivolto a Maurizio Sarri.

Si tratta di un giovane che quest’anno è sceso in campo 11 volte con la formazione B che milita nella Segunda Division B (ossia la nostra Serie C) ed ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2020 e difficilmente rinnoverà il proprio contratto con i blaugrana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Calciomercato Juve, due giocatori verso il Manchester United

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK