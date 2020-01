Alla Juventus la situazione relativa a De Ligt si modifica di ora in ora: tutta la verità sul difensore centrale olandese, ci sono aggiornamenti.

Arrivano aggiornamenti importanti riguardo alle attuali motivazioni per le quali De Ligt non sta sostanzialmente più trovando spazio in mezzo alla difesa di Maurizio Sarri alla Juventus. Come ha già raccontato il tecnico bianconero in conferenza stampa, infatti, il ragazzo ex Ajax classe 1999 sta recuperando da qualche acciacco che lo sta limitando parecchio nel rendimento.

Allo stesso tempo, inoltre, Mehri Demiral, che nella prima parte di stagione non ha praticamente mai trovato spazio, adesso sembra essere decisamente più in forma di lui come dimostrano le ultime uscite in cui l’ex centrale classe 1998 del Sassuolo è sempre stato segnalato tra i migliori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Calciomercato Juve, Pavan svela le strategie per gennaio

Juventus, De Ligt è un caso: gli aggiornamenti

Al momento, quindi, il ragazzo, perno della nazionale olandese, sta ancora recuperando da alcuni problemini fisici e la sensazione è che anche domenica sera, quando ci sarà lo scontro in trasferta contro la Roma all’Olimpico, il ragazzo si dovrebbe accomodare nuovamente in panchina per lasciare spazio alla coppia composta da Leonardo Bonucci e Demiral.

Nessun caso mediatico, però, al contrario: Maurizio Sarri ha infatti dichiarato che è pronto a scommettere che il ragazzo diventerà tra qualche anno uno dei difensori centrali più forti al mondo, uno dei migliori in questo ruolo. Noi lo aspettiamo al varco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Calciomercato Juventus, Totti fa uno sgarbo ai bianconeri?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK