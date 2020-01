Calciomercato Juventus, Miranda dello Schalke 04 potrebbe essere un nuovo rinforzo dei bianconeri per il reparto arretrato. Con il suo arrivo Rugani saluta?

Fabio Paratici punta dritto Miranda, difensore dello Schalke 04 che è segnalato in uscita dai tedeschi e che sta ricevendo sempre più richieste da parte di top club per lasciare la Bundesliga.

Al momento la Vecchia Signora è uno dei calciatori che il CFO di Torino sta cercando di avvicinare con maggiore insistenza anche e soprattutto per un motivo: far partire Daniele Rugani, per il quale si attendono offerte importanti già a gennaio per un suo trasferimento a titolo definivo.

Il ragazzo, che è in prestito biennale dal Barcellona proprietario del cartellino, tra due stagioni dovrebbe tornare tra le fila dei blaugrana che lo hanno formato nella propria cantera, il settore giovanile molto florido dei catalani, ma difficilmente rimarrà in Spagna.

Calciomercato Juventus, Miranda dello Schalke 04 vicino

Stando agli ultimissimi rumors di calciomercato Juventus su Miranda dello Schalke 04, se in un primo momento si pensava che il ragazzo classe 2000 dovesse rimanere per certo in Germania per un altro anno e mezzo, adesso sembra che i bianconeri abbiano acquisito un notevole vantaggio sulla concorrenza.

Per lui quest’anno solo solamente 3 le presenze in Bundesliga per un totale di poco più di 250 minuti. Insomma, lo spazio che ha trovato non è moltissimo ma nonostante questo i tedeschi non vorrebbero interrompere anticipatamente il prestito biennale con il Barcellona.

La società di Corso Galileo Ferraris, quindi, dovrebbe trattare con due club: con il Barça per il cartellino, con lo Schalke per interrompere anticipatamente il prestito biennale. Non sarà semplice farlo, ma se arrivasse un’offerta importante e consona per Rugani allora le cose potrebbero cambiare.

