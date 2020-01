Tonali alla Juventus, Calciomercato: Marotta fa uno sgarbo a Paratici

Sandro Tonali alla Juventus si complica ogni minuto che passa sempre di più: l’Inter infatti si intromette e Marotta fa uno sgarbo a Paratici, le ultime.

Sembra complicarsi e non poco la trattativa di calciomercato Juventus per Sandro Tonali del Brescia. Le ultimissime news e rumors parlano di un interesse molto forte dell’Inter con Beppe Marotta che sembra essere pronto a fare di tutto pur di mettere il bastone tra le ruote dei bianconeri.

Staremo a vedere che cosa accadrà ma una cosa è certa: Fabio Paratici, CFO dei bianconeri, vedrrà cara la pelle ai nerazzurri ma ciò nonostante anche la società di Corso Galileo Ferraris è assolutamente pronta a dare battaglia per arrivare al regista delle Rondinelle.

Su di lui, però, non ci sono solo questi due veri e propri top club, ossia quello di Paratici e Nedved oppure quello di Marotta: il Manchester United ha da tempo messo gli occhi su di lui ed è pronto a colpire, con Solskjaer che in pochissimo tempo è diventato un suo grande estimatore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Calciomercato Juve, due giocatori verso il Manchester United

Tonali alla Juventus, Calciomercato: asta con l’Inter

Al momento l’offerta che vuole ricevere il Brescia è di circa 40 milioni di euro ma non sarà facile né per la Juventus né tanto meno per l’Inter arrivare a questa richiesta davvero elevata ed importante soprattutto a gennaio.

Cellino, presidente dei lombardi, non ha mai nascosto che qualora arrivasse un’offerta congrua alle sue aspettative, il ragazzo potrebbe partire. Staremo a vedere.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Orsolini alla Juventus, Calciomercato: spunta una clausola misteriosa

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK