Calciomecato Juve, Paratici scatenato: pronti 250 milioni

Calciomercato Juventus, le ultimissime news vedono Fabio Paratici pronto ad investire 250 milioni di euro per tre giocatori del Manchester United.

Fabio Paratici è scatenato e vuol portare a giugno 2020 tre giocatori davvero importanti del Manchester United in prospettiva alla Juventus. Le ultimissime news di calciomercato vedono il CFO dei bianconeri pensare di stanziare qualcosa come 250 milioni per ringiovanire la rosa dei bianconeri.

Il primo colpo sarebbe davvero molto vicino ed è quello di Tahith Chong, ala dei Red Devils clase 1999 che ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare. Il colpo sarebbe quindi a parametro zero.

Il secondo nome è quello di Axel Tuanzebe, difensore centrale in grado all’occorrenza di poter ricoprire anche il ruolo di terzino destro e che tra le fila di Solskjaer non sta trovando molto spazio.

Infine il terzino nome sarebbe quello di Aaron Wan-Bissaka, terzino destro che quest’anno sembra avere tutte le carte in regola per poter esplodere. Questi, però, non sono gli unici nomi sotto la lente di ingrandimento di Paratici.

Calciomercato Juve, pronti 250 milioni

paratici calciomercato juventusLe ultimissime news di calciomercato Juve vedono un Fabio Paratici vigile su altri fronti a cominciare da Troy Parrott, esterno 17enne del Tottenham, così come Noah Okafor, talentuoso ragazzo classe 2000 di proprietà del Basilea.

In Italia, invece, gli occhi sono tutti sul giovane Tommaso Barbieri che, nonostante sia un classe 2002, si sta mettendo in mostra con la maglia del Novara. Piace moltissimo anche Szoboszlai del Salisburgo il cui cartellino però è già schizzato alle stelle.

Insomma, gli uomini mercato bianconeri si stanno muovendo: gennaio sarà un mese di fuoco.

