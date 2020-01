Cristiano Ronaldo e Buffon, arriva un altro riconoscimento internazionale

Ci sono due calciatori della Juventus nella top 10 per presenze in Champions Leauge. Cristiano Ronaldo e Buffon, infatti, sono stati inseriti nella top 10 della massima competizione europea. Esattamente quella che i bianconeri sognano di vincere dall’ormai lontano 1996. All’epoca fu Gianluca Vialli ad alzare al cielo la coppa delle grandi orecchie.

Cristiano Ronaldo e Buffon tra i big

il sito ufficiale della Uefa ha fornito le prime 10 posizioni di questa graduatoria e salta subito all’occhio come CR7 abbia un obiettivo. Se al primo posto c’è il portiere spagnolo Iker Casillas con 177 gettoni, al secondo c’è proprio lui. Il cinque volte Pallone d’Oro è sceso in 168 occasioni. Anche se la Juventus dovesse arrivare in finale non riuscirebbe ugualmente a scalzarlo dalla vetta. Servirà, a prescindere, il prossimo anno. Cristiano Ronaldo e Buffon, però, rappresentano quanto di meglio abbiano in bianconeri a livello di visibilità. Il portierone è decimo.

Quante stelle in classifica

Insieme a Casillas, Cristiano Ronaldo e Buffon, ci sono però anche altre stelle del calcio. Il gradino più basso del podio è occupato dallo spagnolo ex Barcellona Xavi Hernández, alle sue spalle c’è invece Raul. A seguire ecco Ryan Giggs, Lionel Messi e Andrés Iniesta. Al settimo posto un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano: Clarence Seedorf, che precede Paul Scholes e il pluridecorato Sergio Ramos.

La classifica nel dettaglio

177 Iker Casillas, ESP

168 Cristiano Ronaldo, POR

151 Xavi Hernández, ESP

142 Raúl González, ESP

141 Ryan Giggs, WAL

140 Lionel Messi, ARG

130 Andrés Iniesta, ESP

125 Clarence Seedorf, NED

124 Paul Scholes, ENG

123 Sergio Ramos, ESP

123 Gianluigi Buffon, ITA

