Aaron Ramsey è alla sua prima stagione con la maglia bianconera. Finora non ha giocato con grande continuità, complice anche qualche acciacco di troppo, ma nelle ultime partite è stato sempre più convincente. In Roma-Juventus Sarri dovrebbe schierarlo nell’undici titolare e il gallese senz’altro farà la sua parte. Anche perché è sempre più convinto non solo delle sue potenzialità, ma di quelle della squadra bianconera.

«La Champions è un trofeo che vogliamo conquistare, ma prima di tutto dobbiamo lavorare sodo per vincere il campionato» ha detto Ramsey, anche se l’Inter di Conte è un avversario davvero duro da affrontare. «Vincere la Serie A ti dà la forza per affrontare delle competizioni così importanti ed entrare in Champions League – ha raccontato il centrocampista gallese a “I signori del calcio”, trasmissione di Sky Sport in onda questa sera.

Ramsey:«Giocare nella Juve è eccezionale»

«Quello che vogliamo è provare a vincere qualcosa: fortunatamente abbiamo dei giocatori incredibili in squadra e siamo pronti ad aiutarci a vicenda» ha detto ancora il gallese. Ramsey ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, un vero e proprio trascinatore: «I record parlano per lui: è incredibile, un giocatore fantastico. Giocare nella sua stessa squadra per me è un onore e un motivo d’orgoglio. Far parte della Juventus, in generale, è eccezionale».

