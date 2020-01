In casa Juventus c’è una grana da risolvere: si parla della possibile lite Dybala Sarri iniziata dal fratello della Joya su Twitter con un post polemico.

La vittoria per 4-0 della Juventus sul Cagliari non sembra placare il vortice di polemiche attorno a Maurizio Sarri. Già durante la partita, infatti, su Twitter era scoppiata una vera e propria polemica che ha fatto pensare a tutti ci fosse stata una lite tra il tecnico dei bianconeri e Pauli Dybala al momento della sostituzione.

Gustavo, il fratello della Joya, alle 16:41 del 6 gennaio 2020, ossia pochi istanti dopo che l’argentino è stato sostituito per poi lasciare spazio a Gonzalo Higuain (autore della terza rete dei bianconeri per altro) su Twitter si è sfogato scrivendo un post davvero polemico che a molti ha fatto pensare fosse rivolto proprio all’allenatore della Vecchia Signora.

Lite Dybala Sarri, Tweet polemico del fratello della Joya

“Sono stanco di questo signore!” Questo è stato su Twitter il commento del fratello di Paulo Dybala pochi minuti dopo la sostituzione della Joya, autore di un’ottima partita che tuttavia è terminata per lui senza reti segnate, per lasciare posto al connazionale, il Pipita.

Ovviamente nessuno, se non Gustavo stesso, è sicuro al 100% che questo commento lasciato in pasto ai social network sia riferito proprio all’operato di Maurizio Sarri, tuttavia il tempismo con cui è stato pubblicato lascia intendere proprio che sia rivolto nei suoi confronti.

Ricordiamo, infatti, che Juventus-Cagliari si giocava alle ore 15:00 del 6 gennaio 2020 e che l’ex giocatore del Palermo è stato sostituito nei minuti finali per far subentrare Gonzalo Higuain il quale è stato, poco dopo, autore di una bellissimo rete che di fatto ha dato il via alla goleada bianconera.

