Calciomercato Juventus, occhi puntati su un gioiello dell’Eredivisie

Il calciomercato Juventus di questo mese di gennaio non sarà solamente incentrato sui rinforzi da offrire a mister Sarri per la rimanente parte della stagione. Come abbiamo sottolineato più volte l’intenzione della società bianconera è anche quella di iniziare a pianificare il futuro. Anche perché alcuni elementi della squadra hanno superato i trent’anni e c’è la necessità di svecchiare l’organico.

La Juventus ha già messo a segno un colpo importantissimo proprio in quest’ottica, firmando Dejan Kulusevski. Il giocatore è stato acquistato dall’Atalanta, società detentrice del suo cartellino, anche se in questi mesi si è messo in luce con la maglia del Parma. Quello di Kulusevski non sarà l’unico colpo di calciomercato in ottica futura, perché Paratici ha una lista di possibili obiettivi per rendere il club bianconero sempre più competitivo in Italia e in Europa.

Calciomercato Juventus, Stengs prossimo obiettivo?

Come ha sottolineato Tuttosport la Juventus starebbe seguendo con particolare attenzione un giocatore che si sta mettendo in mostra nell’Eredivisie, il campionato olandese. Si tratta di Calvin Stengs, un esterno offensivo classe 1998 che milita con la maglia dell’AZ Alkmaar. Il suo contratto con il club olandese scadrà solo nel giugno 2023. Questo mancino che sa coprire bene le due corsie d’attacco fa parte della scuderia di Mino Raiola.

Stengs è comunque solamente uno dei possibili obiettivi della Juventus per il futuro, un giovane in rampa in lancio che sarà tenuto sotto osservazione in questa seconda parte della stagione.

