Calciomercato Juventus: si parla di un possibile scambio con la Roma. Ma chi saranno i giocatori protagonisti sull’asse Torino Roma?

Roma Juventus domani non sarà soltanto una sfida importante per la classifica, per il proseguo della stagione e per gli obiettivi di entrambe le squadre. Infatti il match dello stadio Olimpico potrebbe diventare anche una chance per parlare di calciomercato. E questo perché tra le due società potrebbe nascere l’ennesimo asse e un’ulteriore alleanza.

Calciomercato Juventus, possibile scambio con la Roma

Secondo quanto rivelato e raccontato da ‘La Repubblica’, uno dei protagonisti potrebbe senza alcun dubbio essere Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina sta trovando pochissimo spazio e la prossima estate per lui potrebbe essere quella dell’addio alla Torino bianconera.

Il numero 33 della Vecchia Signora potrebbe essere sacrificato per arrivare a quelli che sono due grandissimi obiettivi di Paratici, ossia Pellegrini e Zaniolo. Entrambi i giocatori giallorossi sono sul taccuino della dirigenza della Juventus, anche se una vera e propria trattativa non sarebbe ancora stata avviata. I piemontesi starebbero studiando un piano e l’inserimento di una contropartita importante potrebbe ribaltare la situazione. E tutto potrebbe prendere maggiormente corpo grazie al match in programma domani. D’altronde, si sa, le vie del calciomercato sono infinite.

