La situazione di Federico Bernardeschi è tutto da capire e da chiarire. L’ex Fiorentina potrebbe essere ceduto durante il calciomercato estivo?

Il 2020 dovrà essere l’anno di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina è stato molto in ombra nella prima parte della stagione. Per di più il numero 33 della Juventus è stato messo in panchina dal tridente composto da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Il 25enne è quindi in cerca di rivincita e di rilancio.

Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: addio a giugno?

L’arrivo di Kulusevski, previsto per la prossima stagione, potrebbe però complicare le cose per il futuro. Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il buon Federico in questo sei mesi dove dimostrare tutto il suo valore. L’ipotesi di un addio è infatti sempre in campo. Le pretendenti di certo non mancano, ma il fantasista ha tanta voglia di mettersi in mostra. A lui il compito di trovarne il modo.

