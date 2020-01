Roma-Juventus, le probabili formazioni: Sarri ha deciso

Roma-Juventus è il big di domenica 12 gennaio. Una grande sfida in questo ultimo turno di serie A, che mette di fronte ai bianconeri una Roma che ha la necessità di fare risultato. I giallorossi hanno infatti perso l’ultimo match casalingo contro il Torino e vorranno rifarsi. Anche perché altrimenti Dzeko e compagni rischiano di perdere il treno che porta alla prossima Champions League.

La Juventus però non può sbagliare. Deve assolutamente vincere questo match per chiudere al primo posto della classifica, con la speranza magari che l’Inter possa commettere un passo falso contro l’Atalanta. L’undici di Sarri però è consapevole che fare risultato all’Olimpico non sarà certo una passeggiata.

Le ultime dalle sedi

Il tecnico Sarri ha ancora qualche dubbio da sciogliere. La Juventus sarà priva di Chiellini e Khedira infortunati e dello squalificato Bentancur. I ballottaggi vedono Rabiot favorito su Emre Can per un posto a centrocampo, Demiral su De Ligt in difesa. Ramsey trequartista, in attacco Dybala sarà il partner di Cristiano Ronaldo. Recuperato comunque Higuain, quantomeno per la panchina.

Gli indisponibili della Roma sono Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon, Kluivert e Mkhitaryan. I giallorossi hanno recuperato Zaniolo e la stella giallorossa sarà regolarmente della sfida dal primo minuto. Florenzi favorito a destra visto che Spinazzola non si è allenato con regolarità, Perotti giocherà come esterno offensivo di sinistra.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perotti, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

