Zaniolo ha la Juventus in testa. Vuole batterla, poi…

Nicolò Zaniolo resta sul taccuino del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Il valore del trequartista della Roma ormai ha raggiunto un livello molto alto, ma non è il prezzo a spaventare i bianconeri. Nell’immediato sono le sue giocate a preoccupare Maurizio Sarri in vista del match di domani sera. I giallorossi, infatti, lo schiereranno alle spalle di Edin Dzeko nel match che vale il platonico titolo di Campione d’Inverno.

Zaniolo tifa Juventus

Non è un mistero della fede sportiva di Zaniolo. Fin da piccolo, infatti, ha sempre lasciato traccia sul web di post filo-Juventus. Questo perché Del Piero e compagni sono stati la sua più grande passione. Ha esultato quando Allegri centrò le due finali di Champions League, soffrendo poi per gli esiti. Proprio per la sua sincerità si ritrovò al centro di polemiche infuocate dopo un servizio delle Iene.

Il foglietto di Paratici

Come molti ricorderanno, il nome di Zaniolo faceva sfoggio di sé su di un foglietto di appunti di Paratici. Fu rinvenuto tra i rifiuti di un locale e dato in pasto ai giornali. Il senso di tutto ciò è che la Juventus è sempre attenta alla programmazione come testimonia il recente affare con Dejan Kulusevski.

Zaniolo e Roma-Juve

Domani sera, però, Zaniolo resta uno degli avversari più temibili di tutti. Giocherà per dare alla sua Roma punti pesanti in ottica quarto posto. Sarri non ha pensato ad una gabbia, ma ha dato indicazioni chiare sul suo conto: attenti a quel ragazzo. Ma un giorno approderà allo Stadium: il bianconero è nel suo destino.

