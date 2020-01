Moussa Dembelé è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. L’attaccante del Lione sembra però allontanarsi da Torino.

Moussa Dembelé è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. I bianconeri sarebbero infatti alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Un obiettivo che è legato all’età di alcuni giocatori, in primis Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Il francese, visti i suoi 23 anni, rappresenterebbe senza alcun dubbio il profilo giusto e ideale.

Calciomercato Juventus, Dembelé si allontana?

A chiudere le porte a questa possibilità e a una trattativa è stato però il presidente del Lione Aulas. Queste le sue parole, rilasciate dopo la vittoria contro il Bordeaux: “Anche in questo caso, per vendere ci vuole una certa quantità di informazioni sia dalla parte di Lucas Tousart o di Moussa Dembélé. Ho detto che non se ne andranno e quindi non se ne andranno. Penso che nonsarebbe appropriato in un momento in cui stiamo cercando un certo numero di giocatori sbarazzarci dei migliori“.

Insomma, parole davvero chiare e che sembrano allontanare Dembelé dalla Juventus. Ovviamente nulla può essere dato per certo e scontato e i bianconeri potrebbero comunque fare un tentativo. Le vie del calciomercato sono infinite.

