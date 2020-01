Bernardeschi sembra essere finito ai margini del progetto tecnico-tattico della Juventus. Questo può essere considerato il preludio a un addio?

Federico Bernardeschi è senza alcun dubbio uno dei giocatori che più sta deludendo in questa stagione. L’ex Fiorentina, prima a causa dell’esperimento del tridente ora per il buon momento di forma di Ramsey, sta trovando pochissimo spazio. Tutto quello che sta succedendo potrebbe essere il preludio al suo addio la prossima estate.

Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: l’ex viola pedina di scambio

L’attuale numero 33 dei bianconeri potrebbe essere utilizzato come contropartita e come pedina di scambio per sbloccare qualche trattativa. Un’idea, secondo quanto rivelato e riportato da ‘La Stampa’, potrebbe essere quella dell’inserimento della trattativa per portare Lorenzo Pellegrini a Torino.

Il centrocampista della Roma è un obiettivo della Juventus, che potrebbe decidere di inserire Bernadeschi per convincere i giallorossi. L’ex Fiorentina piace al club capitolino, che potrebbe così aprire a una trattativa di fronte alla possibilità di un inserimento del 25enne. La sfida di ieri dell’Olimpico potrebbe esser stata un’occasione per iniziare a parlarne. Questi mesi saranno quindi senza alcun dubbio quelli decisivi e fondamentali. Il Berna deve provare a dimostrare quanto vale. Il girone di ritorno vale per lui una fetta di futuro.

