Calciomercato Juventus, l’ipotesi per sostituire Demiral

Il calciomercato Juventus per forza di cose dovrà muoversi adesso anche in difesa. L’infortunio di Demiral, avvenuto nel corso di Roma-Juventus, può scombussolare i piani della dirigenza bianconera. Il difensore turco, tra l’altro, era diventato ormai un titolare fisso nella squadra di Sarri ed era finito nel mirino di tanti club di Premier League. Anche se la Juve non aveva alcuna intenzione di cederlo.

In verità però sul piede di partenza sembrava esserci Daniele Rugani, fin qui utilizzato con il contagocce da Sarri. Il giocatore era finito soprattutto nel mirino di Arsenal e Leicester nelle ultime settimane. E nelle ultime anche il Cagliari si era fatto seriamente avanti. Ed ecco il primo cambiamento, visto che il giocatore a questo punto rimarrà sicuramente in bianconero. Tant’è che dovrebbe essere già in campo mercoledì sera nel match Juventus-Udinese di Coppa Italia.

Calciomercato Juventus: può tornare un difensore

Rimangono da valutare le condizioni di Chiellini, di rientro dopo un serio infortunio. Anche per questo motivo la Juventus starebbe prendendo in considerazione una ipotesi. Quella di far rientrare anticipamente dal prestito Cristian Romero, attualmente in forza al Genoa ma di proprietà dei bianconeri. Un centrale che fin qui ha giocato 17 partite condite da una rete, elemento che la Juve apprezza tantissimo, visto che ha speso 15 milioni la scorsa estate per accaparrarselo. Salvo poi lasciarlo in maglia rossoblù per farlo maturare. Ad ogni modo non c’è fretta, visto che il calciomercato chiuderà solamente a fine mese. Altre valutazioni saranno fatte dalla dirigenza bianconera giorno dopo giorno.

