Juventus Udinese Probabili Formazioni Coppa Italia: in campo le “riserve”

Le probabili formazioni di Juventus Udinese valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Scendono in campo le “riserve” per Maurizio Sarri.

Ecco le probabili formazioni di Juventus Udinese, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2019-2020. Tra le fila dei bianconeri ci sarà tantissimo turn-over con Maurizio Sarri che farà scendere in campo quei giocatori che non hanno fino ad ora trovato molto spazio a cominciare da Buffon in porta, Danilo terzino destro, De Ligt e Rugani in mezzo de De Sciglio a completare il reparto.

A centrocampo Bentancur in mediana che rientra, Rabiot dalla parte opposta e Pjanic in cabina di regia. In attacco Bernardeschi ed Higuain saranno le ali con Ronaldo punta centrale.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

UDINESE (3-5-2): Nicolas; De Maio, Ekong, Nuytinck; ter Avest, De Paul, Jajalo, Barak, Sema; Nestorovski, Pussetto

Juventus Udinese Probabili Formazioni Coppa Italia: chi gioca?

I friuliani rispondono con un 3-5-2 dove Nicolas sarà in porta, De Maio difensore sul centro-destra, Ekong in mezzo e Nuytinck a completare il reparto.

A centrocampo invece ter Avest sarà largo a destra, con Sema dalla parte opposta mentre in mezzo fiducia al tris composto da De Paul, Jajalo e Barak. In attacco invece Nestorovski e Pussetto saranno le due punte.

