Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona ai dettagli

Calciomercato Juventus, è pronto uno scambio con il Barcellona: tutti i dettagli della trattativa che sembra essere ormai cosa fatta con i blaugrana.

Sembra essere ormai in arrivo lo scambio tra la Juve ed il Barcellona che sono vicinissime dal far arrivare in bianconero uno dei talenti più cristallini della cantera dei blaugrana e, contestualmente, cedere in Catalogna un ragazzo che con il Digione sta facendo bene pur non trovando tantissimo spazio.

Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di uno scambio Rojas-Pereira tra le due società, con il primo, di professione attaccante, che arriverà in bianconero per poi aggregarsi alla formazione Under 23 militante in Serie C ed il secondo, allo stesso tempo, raggiungere il Barça B a giugno dopo un discreto inizio di stagione in Ligue 1 in cui si credeva che potesse già essere aggregato protagonista assoluto, ma non è stato così.

La parabola del ragazzo arrivato dalla Sampdoria ormai un paio di stagioni fa è stata comunque importante dal momento che, classe 1998, si pensava potesse essere già materiale da prima squadra. Allo stesso tempo, però, la concorrenza è stata a dir poco spietata ed il ragazzo non solo non ha mai esordito, ma è stato anche aggregato stabilmente nella Juve Under 23 dove è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio.

Calciomercato Juventus, scambio Marques-Pereira con il Barcellona

Lo scambio Rojas-Pereira quindi potrebbe senz’altro giovare ad entrambe le compagini. Alla Juventus sarà senz’altro utile un attaccante in più là davanti, con un attaccante tra Mota, Lanini e Gerbi che però adesso dovrà necessariamente partire per andare altrove.

Staremo a vedere quindi che cosa accadrà e chi eventualmente potrà partire là davanti tra le fila dei bianconeri. Quel che è certo è che il secondo ha tante richieste già in Serie B, mentre il primo dovrebbe rimanere così come il secondo per cercare ancora di fare bene.

