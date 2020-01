L’infortunio Demiral cambia di parecchio i piani di calciomercato Juventus dei bianconeri nel breve termine: il nuovo piano di Fabio Paratici.

Dalla gioia al dolore, nel calcio come nella vita, spesso basta davvero un attimo. E’ proprio il caso di dirlo per Mehri Demiral che ieri sera contro la Roma ha provato la gioia di realizzare il primo gol ufficiale con la maglia dei bianconeri e, pochi minuti dopo, è uscito per un infortunio la cui entità sembra essere più grave del previsto.

Questo problema al difensore centrale ex Sassuolo classe 1998, che quest’oggi verrà valutato più attentamente con tutti gli esami strumentali del caso, sembra poter cambiare parecchio i piani di calciomercato Juventus sia in entrata sia in uscita che Fabio Paratici aveva in mente per la società di Corso Galileo Ferraris.

Il motivo di tutto questo è molto semplice: nonostante abbia più volte chiesto la cessione, infatti, ancora una volta Daniele Rugani dovrà rimanere a Torino, “bloccato” per cause di forza maggiore, così come lo è stato in estate per il grave infortunio di Giorgio Chiellini.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> PJACA LASCIA LA JUVE

Infortunio Demiral cambia calciomercato Juventus: Rugani rimane

Sembra essersi ormai rassegnato a dover rimanere alla Juve almeno per altri sei mesi di fatto senza giocare, Daniele Rugani. Il centrale dei bianconeri classe 1994, infatti, a causa del grave infortunio di Demiral (per lui si parla di una forte distorsione al ginocchio, forse con interessamento dei legamenti) dovrebbe rimanere a Torino bloccato fino al termine della stagione.

Insomma, tra i difensori centrali la coperta è molto, molto corta, soprattutto dopo il presumibile lungo stop di Demiral che ieri allo Stadium è stato immortalato in stampelle in un breve video che non lascia presagire nulla di particolarmente buono.



TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> DOPO DEMIRAL ANCHE ZANIOLO VA KO

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK