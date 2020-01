Instagram, un tifoso: «Contro la Juve non giocate mai…»: la risposta di...

Papu Gomez è uno degli assi dell’Atalanta, ormai non più rivelazione ma splendida realtà del nostro campionato. L’argentino è anche un assiduo frequentatore dei social e dopo Atalanta-Inter non sono mancati i siparietti con gli appassionati che frequentano il suo account.

Un tifoso interista ad esempio gli ha scritto: «solo contro la Juventus non giocate mai. Con l’inter sempre grandi prestazioni mentre con i gobbi solo sconfitte. Sarà che il vostro allenatore è juventino. Ma detto questo complimenti, giocate un grande calcio!».

Un’accusa, se così la vogliamo definire, alla quale proprio il Papu Gomez ha voluto subito replicare. «ciao steven la ultima partita con la juve vincevamo 1 a 0 fino al 80′ – scrive l’argentino – dopo abbiamo perso, e gli ultimi anni abbiamo sempre fatto grandi prestazioni contro i campioni di italia, vincendo 3 a 0 in coppa Italia e pareggiando in casa in campionato e fuori e giocando quasi sempre a la pari. Forse è solo fortuna che contro di voi abbiamo fatto quasi sempre risultati positivi. Spero che la mia risposta possa soddisfarti, un abbraccio grande» è il post del numero dieci.

Qualche tifoso sottolinea: «Ottima prestazione dell’Atalanta contro l’ Inter però una domanda mi viene spontanea… nn capisco perche contro l’Inter avete dato il massimo e contro la Rubentus negli ultimi 16 minuti avete preso 3 gol…». E c’è anche gli scrive: «Mi raccomando ehhhhh…ora contro la Juve il vostro allenatore fa turnover facendo giocare gli esordienti!»

Un tifoso juventino però giustamente sottolinea: «vorrei ricordare che l’atalanta l’anno scorso ne fece 3 alla juve eliminandola dalla coppa Italia….. detto ciò, grande Atalanta…… lo dico da juventino… continuate così…..»

